الاحتلال يعتقل فلسطينيين اثنين شمال بيت لحم

2019/06/05 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، فلسطينيين اثنين شمال بيت لحم بالضفة الغربية.وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم واعتقلت شابين بعد مداهمة منزلي عائلتيهما.وتتصاعد اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين من خلال التضييق عليهم ومداهمة مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.[…]

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