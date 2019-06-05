الكشف عن موقف العراق الجريء في مكة

2019/06/05 | 11:50

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العهد نيوز- بغداد

كشف مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن "أكثر من عشرة وزراء للخارجية فاوضوا محمد علي الحكيم وزير خارجية البلاد من أجل عدم الاعتراض على

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