أراد بيع منزله لسد عجز الأمم المتحدة

2019/06/05 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه فكّر في بيع منزله في مانهاتن بنيويورك للمساعدة في سد عجز ميزانية الأمم المتحدة.

وعرض غوتيريش

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