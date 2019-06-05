استشهاد 3 يمنيين في غارة لتحالف العدوان السعودي

2019/06/05 | 11:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد 3 يمنيين وأصيب آخر بجروح جراء غارة لطيران تحالف العدوان السعودي في محافظة الضالع جنوب اليمن الليلة الماضية.وأفاد موقع المسيرة نت بأن “ثلاثة يمنيين استشهدوا وأصيب آخر كحصيلة أولية إثر الغارة التي شنها طيران تحالف العدوان السعودي على منطقة الثوخب بمديرية الحشا في محافظة الضالع”.وأصيب عدد من الأطفال والنساء أمس جراء استهداف …

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