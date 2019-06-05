أنفجار عبوتين ناسفتين داخل مقبرة قرب قرية في ديالى

2019/06/05 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنفجرت عبوتان ناسفتان داخل مقبرة شمال شرق بعقوبة اليوم.وقال مصدر محلي ان عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب داخل مقبرة قرب قرية زاغنية شرقي ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة .واضاف ان انفجار العبوتين لم يسفر عن اي خسائر بشرية.

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