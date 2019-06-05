خالد سالم - هل هي لعنة الأندلس؟

2019/06/05 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_سالم "السلام لروح ناصر، نبي العروبة الأخير" هل هي لعنة الأندلس؟د.خالد سالم رغم أن تجربة الأندلس كانت فريدة ومثالاً لم يحتذَ به في تاريخ البشرية، على مستوى الرقي الحضاري والتعايش بين الثقافتين الجارتين في حوض المتوسط والمتنافرتين منذ فجر التاريخ، إلا أنها بممالكها الاثنتين والعشرين والصراعات والحروب بين الأشقاء، عربًا وبربرًا، تجعلنا نرى فيها حاضرنا العربي.كانت الأندلس مثار شقاق وصراعات......

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