نجاة طلحة - فقط كفوا أيديكم

2019/06/05 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجاة_طلحة مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان بسبب اعتراض الصينهذا رابط للخبر لمن لم يطلع عليه:https://middle-east.sahafahn.net/show5030983.htmlما يسمى بالدول العظمى شرقاً وغرباً متواطئة بل ضالعة في الجريمة التي تقترف بحق الشعب السوداني:صمت الولايات المتحدة، وهو متوقع، فإن فيه صدق.وهو صد......

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