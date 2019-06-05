السودان: ارتفاع ضحايا فض الاعتصام إلى 60 قتيلاً

2019/06/05 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، الأربعاء، ارتفاع عدد القتلى إلى 60 قتيلاً منذ أن اقتحمت قوات الأمن مخيماً للمعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع، الإثنين الماضي.وقالت لجنة الأطباء، في بيان نشر على موقع “الفيسوك”، إنّ القتلى سقطوا برصاص المجلس العسكري.من جهة أخرى، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول الركن […]

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