2019/06/05 | 11:58

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الحشد الشعبي يحبط تعرضا لـ”داعش” جنوب غربي كركوك

احبطت قوات الحشد الشعبي، الأربعاء، تعرضا لتنظيم “ داعش” الإرهابي

على ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي في بيان ،

إن “قوة من اللواء 22 (الفوج الأول) في الحشد الشعبي تمكنت من احباط

هجوم شنه عناصر تنظيم “ داعش” الإهابي في ساعة متقدمة من صباح اليوم

على ناحية الرشاد”.وأضاف الشغانبي، أن “هذه التعرضات التي تقع في مناطق مختلفة من محافظة

كركوك هي تعرضات بائسة ولن تثني عزيمة المجاهدين وتواجدهم في مختلف

القواطع والدفاع عن كركوك”.

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