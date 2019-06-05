2019/06/05 | 11:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سو-35 الروسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية 3 مرات فوق المتوسط

أعلن المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن

طائرة روسية من طراز “سو-35” اعترضت 3 مرات طائرة استطلاع أمريكية فوق

البحر المتوسط، واصفا أحدها بـ “غير الآمن”.وذكر البيان، أنه ” وفي يوم الرابع من حزيران جرى اعتراض طائرة

أمريكية من طراز” بي- 8 إي بوسيدون” كانت تحلق في المجال الجوي الدولي

للبحر المتوسط من قبل طائرة روسية طراز” سو- 35″ ثلاث مرات خلال 175

دقيقة، ونعتبر أن الاعتراضين الأول والثالث كانا آمنين، أما الاعتراض

الثاني فكان غير آمن، لأن طائرة “سو-35″ كانت تحلق أمام الطائرة

الامريكية مباشرة وبسرعة عالية، الأمر الذي خلق خطرا بالنسبة

لطيارينا وأفراد الطاقم”.وأضاف: “أبلغ أفراد طاقم “بي-8 إي” بوقوع موجة من الاضطراب بعد

الاعتراض الثاني واستمرت عملية الاعتراض نحو 28 دقيقة”.وتابع أن ” الطائرة الروسية كانت تقوم بتحليقها في المجال الجوي

الدولي غير أن أعمالها كانت غير مسؤولة.



ونتوقع من الجانب الروسي

التصرف في إطار المعايير الدولية التي تم تحديدها لضمان الأمن

ومنع وقوع الحوادث..



وتؤدي الاعتراضات غير الآمنة إلى زيادة خطر

الأخطاء واحتمال وقوع تصادم في الجو”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سو-35 الروسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية 3 مرات فوق المتوسط) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سو-35 الروسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية 3 مرات فوق المتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).