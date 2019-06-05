مضادات الدفاع الجوي السوري تتصدى لسرب طائرات مسيرة غرب حماة

2019/06/05 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت مضادات الدفاع الجوي السوري مساء اليوم الثلاثاء لسرب طائرات مسيرة (درونات) في ريف حماة الغربي.للمرة الرابعة خلال أيام قليلة، تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إحباط هجوم بسرب من الطائرات المسيرة كان يستهدف مهبطا للطائرات المروحية في ريف حماة الشمالي.قال مصدرفي حماة: إن مضادات الدفاع الجوي التابعة للجيش تصدت لطائرات من دون طيار، …

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