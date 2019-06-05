2019/06/05 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن المكتب الإعلامي للأسطول السادس الأمريكي، الأربعاء، أن طائرة روسية من طراز “سو-35” اعترضت 3 مرات طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط، واصفا أحدها بـ “غير الآمن”.وذكر بيان للمكتب، أنه ” وفي يوم الرابع من حزيران جرى اعتراض طائرة أمريكية من طراز” بي- 8 إي بوسيدون” كانت تحلق في المجال الجوي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع امريكية ثلاث مرات فوق البحر المتوسط وكالة خطوة برس.

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