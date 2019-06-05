2019/06/05 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفادت وسائل اعلام ايرانية، الأربعاء، أن زلزالين متتاليين بقوة 4.4 و 4.9 درجة هزا محافظة كرمنشاه غربي البلاد.وذكرت وكالة “ارنا” في خبر تابعته “خطوة برس” إن “الزلزال الأول كان على عمق 10 كيلومترات، والثاني على عمق 11 كيلومترا في وقت مبكر من صباح اليوم “.من جانبها، أوضحت هيئة المسح الجيولوجي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزالان يضربان محافظة كرمنشاه الايرانية القريبة من الحدود العراقية وكالة خطوة برس.

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