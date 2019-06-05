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مصر.. مقتل 8 عناصر شرطة في هجوم على حاجز أمني بمنطقة "العريش"


مصر.. مقتل 8 عناصر شرطة في هجوم على حاجز أمني بمنطقة
2019/06/05 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إلى جانب 5 مهاجمين

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