النفط يرتفع متأثرا بارتفاع المخزونات الأميركية

2019/06/05 | 12:04

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بغداد :سومر نيوز

استأنفت أسعار النفط نزولها اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية وتعليقات من...

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