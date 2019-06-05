2019/06/05 | 12:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يرتفع متأثرا بارتفاع المخزونات الأميركية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
استأنفت أسعار النفط نزولها اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية وتعليقات من...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
النفط يرتفع متأثرا بارتفاع المخزونات الأميركية) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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