عشرات الآلاف يتظاهرون بالاقصى بعد صلاة العيد: اسمعي يا سعودية .. القدس عربية

2019/06/05 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، الأربعاء، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، وسط وجود كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة والأقصى ومحيطهما.وأفاد مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فراس الدبس، في بيان وزع على الصحافيين، بأنّ “أكثر من 120 ألف مصلٍّ شاركوا في صلاة عيد الفطر اليوم”.وفي خطبة […]

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