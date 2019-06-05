2019/06/05 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N9m9DPcWmFs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرنة: اختتام بطولة الحكم النموذجية بسباعي الكرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرنة: اختتام بطولة الحكم النموذجية بسباعي الكرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).