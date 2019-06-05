الحشد الشعبي يحبط تعرضاً لـ”داعش” جنوب غربي كركوك

2019/06/05 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن الحشد الشعبي، الأربعاء، عن احباط تعرض لتنظيم “داعش” الإرهابي على ناحية الرشاد جنوب غرب كركوك.وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “قوة من اللواء 22 (الفوج الأول) في الحشد الشعبي تمكنت من احباط هجوم شنه عناصر تنظيم داعش الإهابي

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