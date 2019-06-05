القوات الامنية تحبط تعرضا لارهابيي داعش على ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك

2019/06/05 | 12:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تعرضا لارهابيي داعش على ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.

وقال آمر اللواء 22 بالحشد الشعبي عبد الله عطية الشغانبي في بيان، إن "قوة من اللواء 22 {الفوج الأول} في الحشد الشعبي تمكنت من إحباط هجوم شنه عناصر داعش في ساعة متقدمة من صباح اليوم على ناحية الرشاد".

وأضاف الشغانبي، أن "هذه التعرضات التي تقع في مناطق مختلفة من محافظة كركوك هي تعرضات بائسة ولن تثني عزيمة المجاهدين وتواجدهم في مختلف القواطع والدفاع عن كركوك".

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