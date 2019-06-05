مع زيادة العقوبات عليها.. إيران متماسكة وتناور بفتح جبهة مواجهة مع أوبك

2019/06/05 | 12:52

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العهد نيوز- متابعة

يسعى السياسيون الإيرانيون من معارضتهم لارجاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك إلى لفت الأنظار إلى الوضع الإيراني، في ظل اشتداد الأزمة

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