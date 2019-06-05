2019/06/05 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق يدين الاعتداء في لبنان ويشدد على التكاتف لمواجهة الارهاب

بغداد/..



أدان العراق الاعتداء الإرهابيَّ الذي حدث في طرابلس في لبنان، والذي أسفر عن سُقوط عدد من الضحايا بين شهيد، وجريح.

وذكر بيان لوزارة الخارجية "كما نستنكر هذا العمل الإرهابيَّ نشدد على أن العالم مدعو اليوم أكثر من أيِّ وقت مضى إلى تضافر كلِّ الجُهُود، والتكاتف لمُواجَهة هذا الخطر الذي يُهدِّد حياة المُجتمَعات كافة".

وبين، إن "ضرب الإرهاب في شهر الرحمة والغفران لدليل آخر على أن الإرهاب لا دين له، وأن لا حُرمة لأحد".

وأضاف البيان "يُؤكّد العراق حُكُومة وشعباً وُقُوفه الجادَّ، وتضامُنه مع لبنان الشقيق حكومةً وشعباً؛ للتخفيف من آثار هذا الاعتداء الآثم، ونتوجَّه إلى أهالي الشهداء بأصدق التعازي، داعين الله -جلَّ في عُلاه- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنَّ بنعمة الشفاء العاجل على الجرحى".انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدين الاعتداء في لبنان ويشدد على التكاتف لمواجهة الارهاب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدين الاعتداء في لبنان ويشدد على التكاتف لمواجهة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).