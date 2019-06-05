فيسبوك تكرم هنديا أصلح خللا بواتساب وتمنحه جائزة

2019/06/05 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم شركة فيسبوك بتعيين أذكى العقول في العالم لتقديم أفضل التجارب المطلقة في حل الثغرات التكنولوجية

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