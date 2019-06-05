العراق يدين إعتداء لبنان ويوجه دعوة للعالم

2019/06/05 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أدان العراق الاعتداء الإرهابيَّ الذي حدث في طرابلس في لبنان، والذي أسفر عن سُقوط عدد من الضحايا بين شهيد، وجريح.وقالت وزارة الخارجية في بيان “كما نستنكر هذا العمل الإرهابيَّ نشدد على أن العالم مدعو اليوم أكثر من أيِّ وقت مضى إلى تضافر كلِّ الجُهُود، والتكاتف لمُواجَهة هذا الخطر الذي يُهدِّد حياة المُجتمَعات كافة”.وأضافت، إن “ضرب الإرهاب في شهر الرحمة والغفران لدليل آخر على أن الإرهاب لا دين له، وأن لا حُرمة لأحد”.وأشارت الى، ان “العراق حُكُومة وشعباً يؤكد وُقُوفه الجادَّ، وتضامُنه مع لبنان الشقيق حكومةً وشعباً؛ للتخفيف من آثار هذا الاعتداء الآثم، ونتوجَّه إلى أهالي الشهداء بأصدق التعازي، داعين الله -جلَّ في عُلاه- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنَّ بنعمة الشفاء العاجل على الجرحى”.وكانت مدينة طرابلس اللبنانية، شهدت أول أمس الإثنين، عملية إرهابية أدت إلى مقتل عسكريين وإصابة 6 جرحى من الجيش اللبناني.وتبنت خلية داعشية يرأسها عبد الرحمن مبسوط على تنفيذ العملية الإرهابية.

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