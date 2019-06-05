2019/06/05 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أدى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم صلاة العيد في مدينة الكاظمية مع جموع المصلين، كما ادى مراسم زيارة الامامين الكاظمين عليهما السلام والتقى بعدد من العلماء والفضلاء والمسؤولين.وتوجه عبد المهدي الى مدينة الاعظمية لزيارة مرقد الامام ابي حنيفة النعمان، والتقى بعلماء الدين والمشايخ المقيمين على المرقد .والتقى رئيس مجلس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عبد المهدي يؤدي صلاة العيد في الكاظمية ويزور النعمان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عبد المهدي يؤدي صلاة العيد في الكاظمية ويزور النعمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).