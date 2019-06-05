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شاهد بالفيديو.. صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بامامة السيد عمار الحكيم - 2019/6/5


شاهد بالفيديو.. صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك بامامة السيد عمار الحكيم - 2019/6/5
2019/06/05 | 12:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: JisOT7FZF0s

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