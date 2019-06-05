عفو ملكي بالمغرب لمناسبة العيد على عدد من المحكومين

2019/06/05 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – الزمان لمناسبة عيد الفطر السعيد اصدر الملك محمد السادس، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المغرب وعددهم 755 شخصا.وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص: “بمناسبة عيد الفطر السعيد لهذه السنة 1440 هجرية 2019 ميلادية، تفضل جلالة الملك […]

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