2019/06/05 | 13:00

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فيسبوك تكرم طالباً أصلح خللا بواتساب

الاربعاء

05

حزيران

2019 :

12:49 pm

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تقوم شركة فيسبوك بتعيين أذكى العقول في العالم لتقديم أفضل

التجارب المطلقة في حل الثغرات التكنولوجية ، لكن يبدو أن هذا المنحى

لم يجد حلا لأحد أوجه الخلل، التي أصابت تطبيق المراسلة الفورية

"واتساب" الذي يملكه عملاق مواقع التواصل الاجتماعي.وذكر موقع "نيوز بايتس" الهندي أن تطبيق واتساب تعرض لخلل يتعلق

بالذاكرة، ولحسن الحظ رصد هذا الخلل طالب يبلغ من العمر 19 عاما من

ولاية كيرالا الهندية.والشاب أنثاكريشنا طالب متخصص في التقنيات في كلية للهندسة.ووفقا لتقرير الموقع الهندي، رصد الطالب، قبل شهرين، الخطأ الذي

بموجبه تم مسح جميع الملفات القديمة بالكامل على واتساب دون علم

المستخدم.وأضاف التقرير أن أنثاكريشنا أبلغ فيسبوك بالخلل، وأرفق أيضا حلا.وأخذت فيسبوك بحل أنثاكريشنا في الاعتبار.



وبعد شهرين من الملاحظة،

قررت الشركة تكريم الشاب لتزويدها بحل ناجح.وبحسب ما ورد، منحت فيسبوك أنثاكريشنا جائزة نقدية قدرها 500 دولار

حوالي 34000 روبية.

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