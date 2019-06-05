وزير الدفاع التركي: لن ننسحب من العراق حتى مقتل آخر عنصر من الـPKK 

2019/06/05 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ، الاربعاء، أن تركيا لن تنسحب من شمال العراق حتى يتم القضاء على آخر مسلح من حزب العمال الكردستاني.ونقلت صحيفة “يني شفق” التركية في خبر ترجمته /المعلومة/ عن آكار قوله اثناء جولة تفتيشية على الحدود التركية العراقية قوله إن ” عملية المخلب مستمرة وان كل […]

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