اندلاع حريق بمخازن في بغداد

2019/06/05 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في الدفاع المدني وشهود عيان يوم الاربعاء باندلاع حريق داخل مخازن السكك في العاصمة بغداد.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، ان حشائش احترقت داخل سياج مخازن السكك في منطقة الشالجية في بغداد.

واضاف المصدر والشهود ان فرق الاطفاء هرعت الى مكان الحادث وهي مستمرة في عملية مكافحة الحريق.

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