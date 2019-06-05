اسعار صرف الدولار تسجل استقرارا بالاسواق العراقية

2019/06/05 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأربعاء، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1190 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألف دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1202.5 دنانير، أي 120 ألفاً و250 ديناراً

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