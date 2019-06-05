ترامب يلوّح لإيران بالحوار والحرب معا

2019/06/05 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه يفضل التحاور مع إيران، وأبدى استعداده إجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلا

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