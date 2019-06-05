“كاهي وقيمر” طبق شعبي متوارث لا يحلو صباح العيد إلا بوجوده على المائدة

2019/06/05 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق يعد طبق “الكاهي والكيمر” إحدى الاكلات الشعبية المتوارثة عبر الاجيال، ولا تحلو المائدة إلا بوجوده حيث تجتمع الاسرة العراقية لتناوله صباح كل عيد.

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