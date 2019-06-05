حرائق القمح محاولاتٌ جديدة لاستهداف نينوى..  /10/ آلاف دونم في مكانٍ واحد

2019/06/05 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق تعرّضت نحو /10/ آلاف دونم من محصول #القمح في قضاء الحضر غربي محافظة #نينوى، أمس الثلاثاء، للاحتراق ومثلها في مزارع ناحية #القيروان.في استمرارٍ لسلسلة حرائق طالت […]

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