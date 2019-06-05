نائب: جهات تعمل على ضرب المنتج المحلي .. الحنطة انموذجا

2019/06/05 | 13:08

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بغداد:سومر نيوز

اتهم النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار علي البديري، الأربعاء، جهات سياسية لم يسمها العمل على ضرب المنتج ...

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