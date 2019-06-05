الثواب والعقاب وجهان لسلطة موزعة بين السماء والأرض

2019/06/05 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أين تستمد السلطة السياسية قوتها وشرعيتها المقدسة، هو مبحث فكري تناوله الكثير من المفكرين العرب والمسلمين، بالبحث والنبش في دلالات مفهومي

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