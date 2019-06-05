قتلى بينهم جنود وضباط بهجمات على مواقع أمنية شمال سيناء

2019/06/05 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام مصرية أن هجمات عدة استهدفت اليوم مواقع أمنية في محافظة شمال سيناء، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل

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