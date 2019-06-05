محمد صلاح ينفجر غضباً لعدم تمكنه من اداء صلاة العيد

2019/06/05 | 13:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة غضب النجم المصري محمد صلاح، المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم مع ليفربول الإنجليزي، لعدم قدرته على أداء صلاة عيد الفطر في قريته نجريج بسبب “عدم احترام” خصوصيته من “بعض الصحافيين وبعض الناس”.وكان صلاح (26 عاماً) قد وصل إلى مسقط رأسه في نجريج التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية لقضاء […]

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