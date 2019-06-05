مقتل 8 من أفراد الأمن في هجوم على نقطة تفتيش شمال سيناء

2019/06/05 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية المصرية إن "عناصر إرهابية" هاجمت نقطة تفتيش أمنية في العريش بمحافظة شمال سيناء يوم الأربعاء وقتلت ثمانية من أفراد الأمن.وذكر بيان للوزارة، "استهدف عدد من العناصر الإرهابية يوم الأربعاء كمينا أمنيا غرب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر وتبادل إطلاق النيران".

وحسب البيان، أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية واستشهاد ضابط وأمين شرطة وعدد (6) مجند، وتقوم القوات بتتبع خطوط سير الهروب لتلك العناصر الإرهابية الهاربة".

وتقاتل القوات المصرية منذ فترة متشددين إسلاميين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في شمال سيناء.

وشنت قوات الجيش والشرطة حملة أمنية كبرى على المتشددين في فبراير شباط من العام الماضي عقب هجوم على مسجد في نوفمبر تشرين الثاني 2017 قتل فيه مئات المصلين.

ويقول الجيش إن مئات المتشددين قتلوا منذ بدء الحملة.



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