ممارسات الحوثيون تهدد بتفشي المجاعة في اليمن

2019/06/05 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي – تهدد تجاوزات الحوثيين على أكثر من صعيد بتعميق الأزمة في البلاد دون الأخذ بالاعتبار لخطورتها على اليمنيين الذي باتوا على

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