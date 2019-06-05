2019/06/05 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اجرى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، جولة في مدينتي الكاظمية والاعظمية شمالي بغداد.وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن الأخير “أدى صلاة العيد في مدينة الكاظمية مع جموع المصلين، كما أدى مراسم زيارة الإمامين الكاظمين عليهما السلام والتقى بعدد من العلماء والفضلاء والمسؤولين”.وأضاف البيان،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يجري جولة في الكاظمية والاعظمية وكالة خطوة برس.

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