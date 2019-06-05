“فيفا” يعيد انتخاب رئيسه السويسري انفانتينو لولاية ثانية

2019/06/05 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الاربعاء، انتخاب رئيسه السويسري جاني انفانتينو لولاية ثانية حتى 2023.وتولى إنفانتينو صاحب الـ49 عاما، المنصب لفترة جديدة بالتزكية نظرا لعدم وجود أي منافس له على المنصب.ويتولى إنفانتينو المنصب منذ انتخابه في شباط 2016، ليستكمل الفترة المتبقية من ولاية الرئيس السابق السويسري جوزيف بلاتر، الذي

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