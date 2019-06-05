الاستخبارات العسكرية: لدينا معلومات تفيد بتواجد البغدادي في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا

2019/06/05 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير الاستخبارات العسكرية اللواء الركن سعد مزهر العلاق عن أماكن تواجد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال العلاق في تصريحات صحفية، إن المعلومات تشير الى تنقل البغدادي في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، خصوصا في مناطق حمص السورية وصحراء الأنبار ومنطقة البعاج والحضر ومناطق المنايف والصخريات، فضلا عن المثلث العراقي التركي السوري، كونها مناطق خالية من القطعات العسكرية.

ولفت العلاق الى أن الخلايا النائمة لداعش في القرى النائية وأطراف المدن وبعض المناطق السكنية العراقية، صدرت لها أوامر من الإرهابي البغدادي بتهيئة مضافات بعيدة عن أنظار الأجهزة الأمنية، مبينا أن داعش أصبح يعتمد في تنفيذ هجماته على الخلايا النائمة في مراكز المدن ومفارزه التي تتخذ من المناطق الصحراوية ملاذات آمنة له وجعلها مناطق لعملياته الإرهابية.

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