مقتل وجرح 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة

2019/06/05 | 13:19

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بغداد اليوم_ بغداد

افاد مصدر أمني، الاربعاء (05 حزيران 2019)، بمقتل وجرح 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة.

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