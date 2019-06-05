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مقتل وجرح 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة


مقتل وجرح 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة
2019/06/05 | 13:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم_ بغداد

افاد مصدر أمني، الاربعاء (05 حزيران 2019)، بمقتل وجرح 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة.

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