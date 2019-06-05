2019/06/05 | 13:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل وجرح 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم_ بغداد
افاد مصدر أمني، الاربعاء (05 حزيران 2019)، بمقتل وجرح 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة.
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مقتل وجرح 6 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في الحويجة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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