مقتل “أمير الجزيرة” وستة من مرافقيه غربي الأنبار

2019/06/05 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي، الأربعاء، عن مقتل امير منطقة الجزيرة بتنظيم “ داعش” الإجرامي وستة من مرافقيه بعملية امنية استباقية غربي المحافظة.وقال العبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة من عمليات الجزيرة والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبإسناد ايضا من طيران الجيش نصبت كمينا للمدعو عبدالله الفرحان […]

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