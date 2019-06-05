2019/06/05 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أدان العراق الاعتداء "الارهابي" في طرابلس في لبنان، والذي استهداف عناصر الأمن وادى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية على منصة التواصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدين الاعتداء "الإرهابي" في طرابلس اللبنانية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدين الاعتداء "الإرهابي" في طرابلس اللبنانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).