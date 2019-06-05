شهداء وجرحى بانفجار يستهدف الحشد الشعبي في الحويجة

2019/06/05 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت مقاتلين من الحشد الشعبي في قضاء الحويجة في كركوك ما اسفر عن سقوط شهداء

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