حادث سير على

2019/06/05 | 13:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الأربعاء، عن مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين بحادث سير على طريق البتيرة غرب المحافظة.وقال مدير إعلام الدائرة محمد الكناني، إن "شخصين لقيا مصرعيمها، أصيب سبعة آخرون بحادث سير على طريق البتيرة".وأضاف الكناني في تصريح صحافي، أن "طريق البتيرة يقع غرب ميسان ويُسمى بطريق الموت".

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