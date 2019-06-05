عبد المهدي يؤدي صلاة العيد في الكاظمية ويزور مرقد ابي حنيفة النعمان في الاعظمية

2019/06/05 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم صلاة العيد في مدينة الكاظمية مع جموع المصلين

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