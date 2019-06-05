2019/06/05 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق غابت أجواء عيد الفطر في قرية أم الخنازير بديالى عقب يومين من اقتحامها من قبل مسلحين قاموا بقتل ثلاثة من أبنائها الى جانب التهديد بترحيل سكان القرية وتهجيرهم.وأظهر مقطع مصور رصدته “يس عراق” عدم وجود أي حركة لسكان القرية حيث بدت الشوارع خالية من أي بشر.وكانت قيادة عمليات ديالى اعلنت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالفيديو” أجواء العيد تغيب عن قرية أم الخنازير عقب مشهد القتل والتهديد الذي أرعب سكانها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالفيديو” أجواء العيد تغيب عن قرية أم الخنازير عقب مشهد القتل والتهديد الذي أرعب سكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).