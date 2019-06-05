شاهد بالصور: الخالصي يوجه رسائل نارية في خطبة عيد الفطر

2019/06/05 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدان عالم الدين العراقي الشيخ محمد مهدي الخالصي خلال خطبة عيد الفطر المبارك الهجوم الذي قام به الاحتلال "الاسرائيلي" على المعتكفين في بيت المقدس، مؤ...

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